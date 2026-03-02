ओमान तट के पास एक ड्रोन नाव तेंल टैंकर से टकराने के बाद भीषण विस्फोट हो गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओमान तट के पास एक ड्रोन नाव तेंल टैंकर से टकराया, भारतीय नागरिक की मौत

लेखन गजेंद्र 05:34 pm Mar 02, 202605:34 pm

क्या है खबर?

ईरान और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच ओमान के तट पर बम से लदा एक ड्रोन नाव तेल टैंकर जहाज से टकरा गया, जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। घटना में जहाज पर सवार एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हुई है। यह ईरान-अमेरिका संघर्ष में पहली भारतीय व्यक्ति की मौत है। ड्रोन टकराने के बाद जहाज में आग भी लग गई, जिसके बाद जहाज पर सवार सभी चालक दल को बाहर निकालना पड़ा।