DRDO ने किया LRLACM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, जानिए इसकी खासियत

मिसाइल

क्या है LRLACM और इसे गेमचेंजर क्यों कहा जा रहा है?

LRLACM जमीन पर मार करने वाली बेहद लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह अंतरिक्ष में जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है। इसका फायदा यह होता है कि दुश्मन के बड़े से बड़े रडार और डिफेंस सिस्टम भी इसका पता लगाने में नाकाम हो जाते हैं। यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने और दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर सटीक हमले करने की अद्भुत क्षमता रखती है।