भारत का 100-उत्पाद मास्टरस्ट्रोक: आयातों पर लगेगी लगाम, देश बनेगा उत्पादन हब!
केंद्र सरकार ने देश में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इस योजना में 100 ऐसे अहम उत्पादों को चुना गया है, जैसे गाड़ी के एक्सल या मोटरसाइकिल के पार्ट्स, जिन्हें हम अभी दूसरे देशों से मंगाते हैं। DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने इस बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि इस पहल का मकसद आयात पर हमारी निर्भरता कम करना और देश में एक मजबूत विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र तैयार करना है।
उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ साझेदारी
सरकार, उद्योग जगत के बड़े खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि तकनीकी कमियों को दूर करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना और देश में रोज़गार के बेहतर अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही, विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को भी आसान बनाया जा रहा है, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज़ हो और कागज़ी कार्रवाई में कम समय लगे। भारतीय सामान पर दुनिया का भरोसा बढ़ाने के लिए एक 'मेड इन इंडिया' ब्रांडिंग अभियान भी शुरू किया जा रहा है। कुल मिलाकर, भारत दुनिया का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, जहाँ दुनिया भर की ज़रूरतें यहीं पूरी की जा सकें।