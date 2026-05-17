भारत का 100-उत्पाद मास्टरस्ट्रोक: आयातों पर लगेगी लगाम, देश बनेगा उत्पादन हब!

उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ साझेदारी

सरकार, उद्योग जगत के बड़े खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि तकनीकी कमियों को दूर करके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसका मुख्य लक्ष्य निर्यात में वृद्धि करना और देश में रोज़गार के बेहतर अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही, विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को भी आसान बनाया जा रहा है, जिससे मंजूरी की प्रक्रिया तेज़ हो और कागज़ी कार्रवाई में कम समय लगे। भारतीय सामान पर दुनिया का भरोसा बढ़ाने के लिए एक 'मेड इन इंडिया' ब्रांडिंग अभियान भी शुरू किया जा रहा है। कुल मिलाकर, भारत दुनिया का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनना चाहता है, जहाँ दुनिया भर की ज़रूरतें यहीं पूरी की जा सकें।