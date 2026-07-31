गाजियाबाद EPE पर ट्रकों का 'महाजाम', कांवड़ यात्रा ने बढ़ाई ड्राइवरों की परेशानी

डूहाई और दासना जैसे मुख्य इंटरचेंज पर लगभग 200 ट्रक फंसे हुए हैं। राज कुमार और सोहन पाल जैसे ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वापस मोड़ दिया गया।

वहीं मोहम्मद इस्माइल रात होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद रात को कुछ राहत मिलेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रकों को दासना इंटरचेंज पर ही बाहर निकलना होगा और उन्होंने नियमों के पालन में किसी भी कमी की जांच करने का भरोसा दिया है। ये पाबंदियां कान्वर यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, लेकिन फिलहाल ट्रकर्स को बस समय बीतने का इंतजार करना पड़ रहा है।