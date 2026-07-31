गाजियाबाद EPE पर ट्रकों का 'महाजाम', कांवड़ यात्रा ने बढ़ाई ड्राइवरों की परेशानी
कांवड़ यात्रा के लिए किए गए ट्रैफिक रूट डायवर्जन की वजह से 29 जुलाई से गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) पर दर्जनों भारी ट्रक फंसे हुए हैं। गाजियाबाद में 12 अगस्त तक ट्रकों का प्रवेश वर्जित है और मेरठ में भी 12 अगस्त तक सिर्फ दिन के समय ही ट्रक जा सकते हैं। इसी वजह से ड्राइवरों को नेशनल हाईवे 9 (NH-9) पर मोड़ दिया जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को भारी देरी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य इंटरचेंज पर लगभग 200 ट्रक फंसे
डूहाई और दासना जैसे मुख्य इंटरचेंज पर लगभग 200 ट्रक फंसे हुए हैं। राज कुमार और सोहन पाल जैसे ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें वापस मोड़ दिया गया।
वहीं मोहम्मद इस्माइल रात होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद रात को कुछ राहत मिलेगी। पुलिस का कहना है कि ट्रकों को दासना इंटरचेंज पर ही बाहर निकलना होगा और उन्होंने नियमों के पालन में किसी भी कमी की जांच करने का भरोसा दिया है। ये पाबंदियां कान्वर यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, लेकिन फिलहाल ट्रकर्स को बस समय बीतने का इंतजार करना पड़ रहा है।