दूरसंचार विभाग ने BSNL निदेशक को दिया कारण बताओ नोटिस, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

प्रयागराज की प्रस्तावित यात्रा के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को लेकर हुए विवाद के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत संचार निगम (BSNL) के निदेशक विवेक बंजल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। बंजल के प्रयागराज दौरे के लिए VIP व्यवस्थाएं करने से संबंधित दस्तावेज वायरल होने के बाद उनकी हर जगह आलोचना हो रही है।