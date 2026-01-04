धर्मशाला में छात्रा की मौत: आरोपी प्रोफेसर का दावा- दोष सिद्धी पर परिणाम भुगतने को तैयार

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग के बाद एक 19 वर्षीय छात्रा की मौत होने के मामले में आरोपी सहायक प्रोफेसर अशोक कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन पर लगे आरोपों सही साबित होते हैं, तो वे हर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। बता दें कि रैगिंग की शिकार छात्रा की 26 दिसंबर को लुधियाना के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

खंडन प्रोफेसर ने आरोपों को किया खारिज छात्रा की मौत के मामले में प्रोफेसर कुमार समेत 3 छात्रों पर रैगिंग का आरोप लगाया गया है। हालांकि, शनिवार को धर्मशाला की एक अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। इसके बाद प्रोफेसर ने कहा, "मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। छात्रा पिछले सेमेस्टर में मेरी कक्षा में थी। इस सेमेस्टर में वह किसी अन्य प्रोफेसर की कक्षा में है। मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है।" हालांकि, उन्होंने अपना निलंबन स्वीकार कर लिया है।

जांच सरकार और UGC ने शुरू की जांच HT के अनुसार, प्रोफेसर ने कहा, "मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और मुझे भी।" इधर, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मामले की प्रारंभिक जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जांच के लिए 5 सदस्यीय तथ्य-जांच समिति का गठन किया है।

