वेस्ट एशिया में अशांति, भारत में ईंधन स्थिर! सरकार की 'रणनीतिक तैयारी' ने थामी महंगाई।

भारत ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी दी

भारत केवल दर्शक बनकर नहीं बैठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऊर्जा की आपूर्ति सुरक्षित बनाए रखने के लिए, सरकार ने 'भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल' के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से संपर्क साध रहा है, ताकि मुश्किल हालात में भी क्रूड, एलएनजी और एलपीजी जैसे अहम ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।