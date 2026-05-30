दिल्ली में पाकिस्तानी ISI से जुड़े दाऊद इब्राहिम के 9 गुर्गे गिरफ्तार, हमले की योजना नाकाम
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से संबंध रखने वाले 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मुंबई के भगोड़े अंडरवर्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। इनको दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। पुलिस ने इनके पास से हथियार और पाकिस्तान से भेजा गया विस्फोटक बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए संदिग्ध दिल्ली, मुंबई, पंजाब समेत विदेश से हैं।
साजिश
इन जगहों को निशाना बनाने की सोच रहे थे आतंकी
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। इनकी दिल्ली समेत अन्य शहरों के बड़े पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, बिजली घर, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की साजिश थी। पुलिस ने बताया कि विदेशों से संचालित आतंकी सरगना भारत में अपने गुर्गों की भर्ती, उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए एन्क्रिप्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और स्थानीय स्लीपर नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं।
जांच
पूरी साजिश को ISI दे रहा था अंजाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पकड़े गए आतंकी नेटवर्क का एक हिस्सा दाऊद इब्राहिम और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी की ओर से संचालित किया जा रहा था। दिल्ली समेत अन्य शहरों को दहलाने की साजिश का मास्टरमाइंड ISI को बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने और उभरते खतरों की पहचान के लिए राजधानी के प्रत्येक पुलिस थाने में समर्पित आतंकवाद विरोधी इकाइयों (CTU) गठित की है।