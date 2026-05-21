दिल्ली के बाटला हाउस में महिला का गैंगरेप, खून से नहलाया और मांस के टुकड़े फेंके

दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 23 वर्षीय युवती का गैंगरेप किया गया और उसको प्रताड़ित किया गया है। युवती ने वारदात का मुख्य आरोपी फहीम को बताया है, जो नाम बदलकर युवती से मिला था। वह अभी एक दूसरे मामले में जेल में बंद है। युवती ने घटना के 3 साल बाद पुलिस में शिकायत दी है। मामले में 4 लोग गिरफ्तार है और अन्य की तलाश जारी है।

घटना 2021 में युवती की फहीम से हुई थी दोस्ती युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई की उसकी दोस्ती 2021 में फहीम से सोशल मीडिया पर हुई थी। तब उसने अपना नाम साहिल बताया था। दोनों में दोस्ती हुई और 2022 में फहीम ने युवती को बाटला हाउस मिलने के लिए बुलाया था। युवती के पहुंचने पर यहां पहले से फहीम के साथ कई लोग मौजूद थे। उन्होंने युवती को बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया और उसको प्रताड़ित किया था। उसका अश्लील वीडियो भी बनाया गया।

जांच फहीम 2025 में गुरूग्राम में हुआ गिरफ्तार युवती ने पुलिस को बताया कि फहीम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वह उसे दिल्ली से मेरठ ले गया और गैंगरेप किया। इस बीच, युवती को फहीम के परिवार के अवैध हथियार आपूर्ति की जानकारी मिली, जिसके बाद फहीम ने डराने के लिए उसे जानवरों के खून से नहलाया, उसके ऊपर मांस के टुकड़े फेंके और धर्म परिवर्तन की कोशिश की। फहीम की 2025 में गुरूग्राम से गिरफ्तारी और उसका फोन जब्त होने के बाद युवती सामने आई है।

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