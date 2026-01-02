दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे ने बढ़ाई आफत, प्रदूषण भी बढ़ा; येलो अलर्ट जारी

शीतलहर

6 जनवरी तक शीतलहर

IMD ने संभावना जताई है कि 2 से 6 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब औऱ उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर शीत लहर चलेगी। इस दौरान तापमान 1 से 2 डिग्री और घटने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में शुक्रवार को कोहरे की वजह से दृश्यता 30 मीटर से कम रही। बिहार के गया में भी यही हाल रहा। मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट की संभावना है।