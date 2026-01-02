दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे ने बढ़ाई आफत, प्रदूषण भी बढ़ा; येलो अलर्ट जारी
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कोहरे से सड़कों पर दिखना मुश्किल हो रहा है। शुक्रवार सुबह दृश्यता 50 मीटर से कम रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे को देखते हुए शुक्रवार-शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। शुक्रवार को शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 386 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
शीतलहर
6 जनवरी तक शीतलहर
IMD ने संभावना जताई है कि 2 से 6 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब औऱ उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर शीत लहर चलेगी। इस दौरान तापमान 1 से 2 डिग्री और घटने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में शुक्रवार को कोहरे की वजह से दृश्यता 30 मीटर से कम रही। बिहार के गया में भी यही हाल रहा। मध्य प्रदेश में भी तापमान में गिरावट की संभावना है।
मौसम
पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटक खुश
पहाड़ों पर ऊंचे इलाकों में बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त ठंड है। कोहरे को देखते हुए एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने चेतावनी जारी की है कि कम दृश्यता के कारण उड़ान प्रभावित हो सकती है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 5 जनवरी तक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे ठंड में इजाफा होगा।
ट्विटर पोस्ट
अयोध्या में घना कोहरा
VIDEO | Ayodhya, Uttar Pradesh: Devotees continue darshan at temples amid severe cold and dense fog in the city.— Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRAShcC)#Ayodhya pic.twitter.com/LNyyum2QWE
ट्विटर पोस्ट
कानपुर में कोहरा
#WATCH | कानपुर, उत्तर प्रदेश: शहर में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। pic.twitter.com/IY0UJTp2rG— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2026