दिल्ली के उत्तम नगर में 'ईद पर खून की होली' की धमकी

दिल्ली के उत्तम नगर में 'ईद पर खून की होली' की धमकी, हाईकोर्ट में याचिका दायर

लेखन गजेंद्र 02:39 pm Mar 18, 202602:39 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। ऐसे में इलाके में रहने वाले लोगों को धमकियां मिल रही हैं। दहशत को देखते हुए नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित संगठन (APCR) ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में ईद के त्योहार के दौरान हिंसा की धमकियों पर चिंता जताई गई है और तत्काल सुनवाई की मांग उठाई है।