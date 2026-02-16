दिल्ली समेत उत्तर भारत में इसी महीने 30 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान
क्या है खबर?
सर्दियां अब जा रही हैं, लेकिन फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान गर्मियों की जल्दी दस्तक का अनुभव कराने लगी हैं। फरवरी में शुरू के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली में सामान्य से अधिक गर्मी महसूस की गई है। यहां 1 से 15 फरवरी के बीच औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस साल के लिए दीर्घकालिक औसत से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस महीने यह 30 डिग्री तक पहुंच सकता है।
तापमान
दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री पहुंचा
रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 4.1 डिग्री अधिक है। इसी तरह रात का न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सयस दर्ज किया गया है, जो अभी सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। यहां दिन का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। इससे पहले 10 फरवरी को तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस गया था।
तापमान
उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी तापमान बढ़ा
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हाल के दिनों में सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हिमालयी क्षेत्र में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी-आगरा में तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बरेली और कानपुर में तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में भी तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री अधिक है।
बारिश
बारिश से बदल सकता है मौसम, लेकिन तापमान में बड़ी गिरावट नहीं
IMD का कहना है कि 16 से 18 फरवरी के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा और छिटपुट बूंदाबादी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बूंदाबांदी से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन यह केवल 1-2 डिग्री सेल्सियस की संक्षिप्त कमी होगी। इसके बाद 19 फरवरी से अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रात के तापमान में भी असर दिखेगा।