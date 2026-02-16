दिल्ली समेत उत्तर भारत में इसी महीने 30 डिग्री तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान

लेखन गजेंद्र 09:06 am Feb 16, 202609:06 am

क्या है खबर?

सर्दियां अब जा रही हैं, लेकिन फरवरी में सामान्य से अधिक तापमान गर्मियों की जल्दी दस्तक का अनुभव कराने लगी हैं। फरवरी में शुरू के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली में सामान्य से अधिक गर्मी महसूस की गई है। यहां 1 से 15 फरवरी के बीच औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस साल के लिए दीर्घकालिक औसत से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस महीने यह 30 डिग्री तक पहुंच सकता है।