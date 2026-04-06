दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस और मिरांडा कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, हड़कंप मचा

धमकी

"कॉलेज में लगाए गए 13 बम"

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के प्रधानाचार्य को भेजे गए ईमेल में लिखा है, "परिसर में कुल 13 बम लगाए गए हैं। धमाका दोपहर तक हो सकता है। सिर्फ मुस्लिम छात्रों को ही कॉलेज परिसर से बाहर निकाला जाए।" पुलिस ने बताया कि ईमेल में आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का उपयोग किया गया है और ईमेल से कट्टरता का पता चलता है। ईमेल में 'ऑर्डर ऑफ 9 एंगल (O9A)' नामक एक संदिग्ध संगठन का भी जिक्र है।