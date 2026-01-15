एयर इंडिया के विमान का एक इंजन दिल्ली हवाई अड्डे पर क्षतिग्रस्त हो गया

एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क उड़ान ईरान हवाई क्षेत्र बंद होने से वापस लौटी, इंजन क्षतिग्रस्त हुआ

लेखन गजेंद्र 04:12 pm Jan 15, 202604:12 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की उड़ान को गुरुवार को वापस लौटना पड़ा और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल, विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण मार्ग परिवर्तन किया था और 3 घंटे बाद वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे लौट आया था। बताया जा रहा है कि विमान हवाई अड्डे पर किसी बाहरी चीज से टकरा गया, जिससे उसके दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा है।