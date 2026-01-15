एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क उड़ान ईरान हवाई क्षेत्र बंद होने से वापस लौटी, इंजन क्षतिग्रस्त हुआ
क्या है खबर?
दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की उड़ान को गुरुवार को वापस लौटना पड़ा और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल, विमान ने ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण मार्ग परिवर्तन किया था और 3 घंटे बाद वापस दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे लौट आया था। बताया जा रहा है कि विमान हवाई अड्डे पर किसी बाहरी चीज से टकरा गया, जिससे उसके दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा है।
बयान
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने दी जानकारी
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान AI-101 को उड़ान भरने के तुरंत बाद ईरानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण दिल्ली वापस लौटना पड़ा, जिससे उसका निर्धारित मार्ग प्रभावित हुआ। प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली में उतरने के बाद, घने कोहरे में टैक्सी करते समय विमान किसी बाहरी वस्तु से टकरा गया, जिससे दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा। विमान को निर्धारित पार्किंग स्थल पर सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया गया है।
जांच
जांच और मरम्मत के लिए विमान खड़ा किया गया
एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि गहन जांच और आवश्यक मरम्मत के लिए विमान को खड़ा कर दिया गया है, और इसके कारण चुनिंदा A350 मार्गों पर संभावित व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। एयर इंडिया यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और धन वापसी की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि विमान के इंजन ने टैक्सी के दौरान बैगेज कंटेनर को अंदर खींच लिया था, जिससे काफी नुकसान हुआ है।
ट्विटर पोस्ट
क्षतिग्रस्त
Horrific images of the Air India aircraft whose engine sucked a baggage container (FOD) while taxiing back to the terminal.— Tarun Shukla (@shukla_tarun) January 15, 2026
The airline just got a new @Boeing 787 and another A350 is grounded.
Terrible. pic.twitter.com/ZN1LoQ2vuC