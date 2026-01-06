दिल्ली: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की CAQM को फटकार, मांगी दीर्घकालिक उपचारात्मक उपायों की रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली और NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के प्रति CAQM की ओर से अपनाए गए उदासीन रवैये की भी आलोचना की। कोर्ट ने आयोग को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की तत्काल एक संयुक्त बैठक तत्काल बुलाने और प्रदूषण के कारणों की पहचान करते हुए दीर्घकालिक उपचारात्मक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं।

चिंता कोर्ट ने वायु प्रदूषण के कारणों के चयनात्मक आरोपण पर जताई चिंता कोर्ट ने वायु प्रदूषण के कारणों के चयनात्मक आरोपण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नीतिगत प्रतिक्रियाएं अनुमानों के बजाय वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के लिए बसों और ट्रकों को दोष देना आसान है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन बंद होने पर आम आदमी का आवागमन कैसे होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य योगदान देने वाले कारकों का उचित आकलन किए बिना किसानों पर ही पूरा दोष मंढ दिया जाता है।

Advertisement

जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया कोरोना महामारी के समय का जिक्र कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय पराली जलाने का चलन चरम पर था, फिर भी दिल्ली में आसमान साफ ​​नीला था, जो दर्शाता है कि प्रदूषण के स्रोत अधिक जटिल हैं और गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। कोर्ट ने प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करने और फिर प्रभावी समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने को भी कहा।

Advertisement

सवाल CJI ने किए अहम सवाल? CJI सूर्यकांत ने कहा, "क्या आप कारणों की पहचान कर पाए हैं? यही मुख्य मुद्दा है। इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सामग्री आ रही है, विशेषज्ञ लेख लिख रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, वे हमें मेल के माध्यम से जानकारी भेजते रहते हैं। भारी वाहन इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं, इसलिए पहला सवाल यह है कि हम इसका समाधान कैसे करें? NCR में आवास गतिविधियों को लेकर बहुत बुरी खबरें हैं, निर्माण कार्य जारी हैं।"