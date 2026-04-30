दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी, फ्लाईओवर से नीचे गिरकर मौत

लेखन गजेंद्र 06:56 pm Apr 30, 202606:56 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर दिखा है। गुरुवार को बाहरी दिल्ली के डाबरी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। युवक टक्कर लगने के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय जोमैटो कर्मी राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर स्कूटी और एक मारुति स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिली है। कार चालक फरार है।