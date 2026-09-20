दिल्ली में तेज रफ्तार डंपर के क्रेन-ऑटो को टक्कर मारने से 3 लोगों की मौत हो गई

दिल्ली: तेज रफ्तार डंपर ने क्रेन-ऑटो को मारी टक्कर, 3 की मौत और 3 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 01:12 pm Sep 20, 202601:12 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के CCTV कैमरे लगाने के काम में जुटे श्रमिकों की क्रेन और ऑटो-रिक्शा को एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में कंपनी के एक मानव संसाधन (HR) प्रबंधक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है।