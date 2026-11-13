माइक्रोसॉफ्ट के बंद होने से दिल्ली में 3 उड़ानें रद्द

माइक्रोसॉफ्ट के बंद होने से दिल्ली में स्पाइसजेट की 3 उड़ानें रद्द, संचार सेवा प्रभावित

लेखन गजेंद्र 01:53 pm Nov 13, 202601:53 pm

क्या है खबर?

वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट सेवा के ठप होने का असर भारत में एयरलाइन सेवा पर पड़ना शुरू हो गया है। शुक्रवार को कई एयरलाइंस ने समस्या की जानकारी दी है। स्पाइसजेट ने माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 3 उड़ानें रद्द होने की खबर दी है। इनमें दिल्ली-पुणे, दिल्ली-लेह और दिल्ली-मुंबई की उड़ानें शामिल हैं। अन्य एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी उड़ाने की स्थिति जांच लें।