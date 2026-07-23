दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ डंडे लेकर पुलिस समर्थन करने उतरे युवकों ने खुद को सनातनी बताया

CJP का आरोप- दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ डंडे लेकर पुलिस का समर्थन करने उतरे "गुंडे"

लेखन गजेंद्र 01:43 pm Jul 23, 202601:43 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के खिलाफ कुछ युवक डंडे लेकर उतर गए हैं। वे खुद को दिल्ली पुलिस का समर्थक बता रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर साझा किया है, जिसमें कुछ युवक हाथ में डंडे लेकर खुद को 'सनातनी' बता रहे हैं। वीडियो में युवक कह रहे हैं कि दिल्ली में असली सिविल गुंडों का प्रवेश अब हुआ है।