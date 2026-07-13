दिल्ली दंगा 2020: IB अधिकारी की हत्या में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के दौरान अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बाद में उनका शव पास के एक नाले से बरामद किया गया, जिससे पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल गया।

शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ताहिर हुसैन समेत 11 अन्य आरोपियों को नामजद किया गया था।

कोर्ट ने अभी ताहिर की सजा पर कोई फैसला नहीं दिया है।