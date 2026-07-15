आज से दिल्ली का लाल किला एक महीने बंद

आज से दिल्ली का लाल किला एक महीने बंद, क्यों 30 दिन बंद रहेगा स्मारक?

लेखन गजेंद्र 01:16 pm Jul 15, 202601:16 pm

क्या है खबर?

दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला 15 जुलाई से आम जनता के लिए एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यहां 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का हवाला देते हुए 15 अगस्त तक लाल किला बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान पर्यटकों को ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। लाल किला अब 15 अगस्त के बाद आम लोगों के लिए खुलेगा।