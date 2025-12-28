दिल्ली: कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध और समर्थन में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, बढ़ा विवाद 

प्रकरण क्या है पूरा मामला? पीड़िता के समर्थन में जंतर-मंतर में प्रदर्शन चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। हालांकि, इस दौरान सेंगर के समर्थक भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ के बीच एक महिला 'बीजेपी जिंदाबाद' के नारे लगाने लग गई। उसके हाथ में एक तख्ती भी थी, जिस पर 'आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर' लिखा था। यह देखकर पीड़िता के समर्थक गुस्से से भर गए। इस दौरान सेंगर समर्थक ने दुष्कर्म के नाम पर राजनीति न करने की बात कही।

समर्थन सेंगर के समर्थन में पहुंची महिला कौन थी? सेंगर के समर्थन में आई महिला कोई नहीं, बल्कि पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहान है। उनको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, "मुझे लगता है कि बरखा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें उपचार की जरूरत है। वह सेंगर का समर्थन करने वाली पहली और आखिरी महिला होगी। हमारे देश में 90 प्रतिशत अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। इसके बाद भी बरखा सेंगर का पक्ष लेती है, तो यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है।"

सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को होगी सुनवाई बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद CBI ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की है, जिस पर 29 दिसंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई सूची के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हाेंगे। इधर, पीड़िता और उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत खारिज करने की मांग की है।