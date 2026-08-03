दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलने वाली लड़की के खिलाफ वापस ली FIR

विरोध प्रदर्शन में नाबालिग लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलती दिखी थी।

इस पर नोएडा पुलिस ने जीरो FIR दर्ज की थी।

उसके बाद लड़की ने वीडियो जारी कर कहा था, "मैं सिर्फ 15 साल की हूं। मेरी गलती माफी लायक नहीं है। मैंने दूसरों के बहकावे में आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ कर दें।"