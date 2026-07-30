कॉकरोच जनता पार्टी की धमकियों के बीच जंतर-मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

कॉकरोच जनता पार्टी की प्रदर्शन की धमकियों के बीच जंतर-मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

लेखन गजेंद्र 11:58 am Jul 30, 202611:58 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की धमकियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल, पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सभी प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR वापस नहीं ली गई तो वे अपना आंदोलन एक बार फिर शुरू करेंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की है और विरोध स्थल पर धातु की बैरिकेड्स को वेल्डिंग के जरिए मजबूत कर दिया है।