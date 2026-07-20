CJP के 'संसद मार्च' को लेकर दिल्ली पुलिस ने की घेराबंदी, जानिए क्या-क्या कदम उठाए

नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने कहा कि मार्च के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं मांगी गई और न ही पुलिस ने इसकी मंजूरी दी है। ऐसे में नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।

उन्होंने कहा कि 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने, किसी तरह के जुलूस या रैली निकालने और प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।