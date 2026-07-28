दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी करेंगे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, घायल पुलिसकर्मियों के लिए न्याय की मांग
क्या है खबर?
दिल्ली में 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी न्याय की मांग करेंगे। सेवानिवृत्त गैर-राजपत्रित और राजपत्रित दिल्ली पुलिस अधिकारियों का संगठन दिल्ली पुलिस महासंघ ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर 31 जुलाई को जंतर-मंतर पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। संगठन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक धरना देगा। प्रदर्शन को अनुमति मिली है या नही, इसकी जानकारी नहीं मिली है।
धरना
घायल साथियों के प्रति एकजुटता दिखाने की कोशिश
संगठन का कहना है कि उसने दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर हुए हमले के विरोध में यह धरना देंगे, जो अपनी ड्यूटी के दौरान घायल हो गए थे।
संगठन की ओर से घायल पुलिसकर्मियों को इलाज मुहैया कराने के साथ अन्य मांग की गई है।
संगठन धरना-प्रदर्शन के जरिए सक्रिय सेवा में अपने घायल सहयोगियों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे।
घटना
200 पुलिसकर्मियों के घायल होने का दावा
दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प खबर आई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे, जबकि छात्रों की ओर से पथराव की बात कही गई है।
इसमें 3 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। इसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। हिंसा में छात्र भी घायल हुए।
नई दिल्ली जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 15 FIR दर्ज की गई हैं।