दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी करेंगे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, घायल पुलिसकर्मियों के लिए न्याय की मांग

दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प खबर आई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे, जबकि छात्रों की ओर से पथराव की बात कही गई है।

इसमें 3 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। इसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। हिंसा में छात्र भी घायल हुए।

नई दिल्ली जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 15 FIR दर्ज की गई हैं।