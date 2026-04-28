कैलाश हिल्स बलात्कार-हत्या मामला: पूर्व कर्मचारी ने पैसों के लिए कबूला खौफनाक गुनाह

राहुल कुमार मीना ने पैसों के लिए अपराध कबूल किया

मीना पीड़ित परिवार के यहां पहले काम करता था। उसने एक नकली चाबी से घर में घुसकर नकद और गहने चुराने की कोशिश की। इसी दौरान उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसका मकसद सिर्फ पैसे चुराना था। चोरी करते समय उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी। पीड़ित परिवार की निजता का ध्यान रखते हुए, अदालत ने मीडिया से इस मामले से जुड़े संवेदनशील विवरण सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई अभी जारी है और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।