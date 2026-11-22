हरियाणा में दहेज में कार न मिलने पर दिल्ली पुलिस के जवान ने तोड़ी शादी

दहेज में कार न मिलने पर दिल्ली पुलिस के जवान ने तोड़ी शादी, शिकायत दर्ज

लेखन भारत शर्मा 05:46 pm Nov 22, 202605:46 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के सोनीपत में दहेज की मांग पूरी न होने पर दिल्ली पुलिस में तैनात एक जवान द्वारा शादी तोड़ने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि दुल्हन पक्ष द्वारा समय पर करीब 13 लाख रुपये की मारुति ब्रेजा कार का इंतजाम न कर पाने के कारण दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। यह घटना गत 20 नवंबर को सोनीपत की मामचंद वाटिका में हुई। युवती ने पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।