दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का विरोध किया, ये तर्क दिया

पुलिस ने हाई कोर्ट को बताता कि दोनों 2020 के दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में हैं।

पुलिस ने गुलफिशा फातिमा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सभी आरोपियों के "जोखिम प्रोफाइल" "स्पष्ट रूप से भिन्न" हैं, जो खालिद और इमाम की निरंतर हिरासत को उचित ठहराते हैं।

पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के वैधानिक प्रावधान के तहत इनकी जमानत देने पर रोक लगाई है।