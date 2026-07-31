दिल्ली पुलिस अधिकारी की बेटी बोली- खून से लथपथ लौटे थे पिता, न्याय चाहिए

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के परिवार ने बताया है कि हाल ही के एक छात्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उन्हें 'लगभग लिंच' कर दिया था। इस हमले के बाद अधिकारी घर पर ही बेहोश हो गए और उनका परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर घायल छात्रों की तो खूब बात होती है, लेकिन पुलिस पर हुई हिंसा को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।