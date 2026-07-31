दिल्ली पुलिस अधिकारी की बेटी बोली- खून से लथपथ लौटे थे पिता, न्याय चाहिए
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दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के परिवार ने बताया है कि हाल ही के एक छात्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उन्हें 'लगभग लिंच' कर दिया था। इस हमले के बाद अधिकारी घर पर ही बेहोश हो गए और उनका परिवार गहरे सदमे में है। परिवार का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर घायल छात्रों की तो खूब बात होती है, लेकिन पुलिस पर हुई हिंसा को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।
बेटी ने कहा- पापा खून से लथपथ घर आए थे
अधिकारी की बेटी ने बताया कि जब उसके पिता घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। बेटी ने आगे बताया कि पिता ने उसे कहा था, "मामूली चोटें तो नौकरी का हिस्सा होती हैं", लेकिन तब तक उनकी असली हालत सामने नहीं आई थी।
बेटी के मुताबिक, उनके पिता को लगा कि यह कोई सामान्य छात्र प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए भी समान अधिकार और न्याय की मांग की।