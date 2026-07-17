दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले हटाया, अनुराग कुमार नए आयुक्त

पिछले साल 21 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके घर पर सार्वजनिक सभा के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था, जिससे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे।

इसके एक दिन बाद पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह को हटाकर गोलचा को लाया गया। सिंह होम गार्ड के महानिदेशक थे, जिनको पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

आयुक्त बनने से पहले AGMUT कैडर के 1992 बैच के अधिकारी गोलचा तिहाड़ जेल के महानिदेशक थे।