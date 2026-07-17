दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले हटाया, अनुराग कुमार नए आयुक्त
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अचानक निर्णय लेते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को हटा दिया है। उनकी जगह वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराग कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। गोलचा अगस्त 2025 से दिल्ली पुलिस के प्रमुख थे। उनकी 2027 में सेवानिवृत्ति थी, लेकिन उससे पहले उनसे दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद ले लिया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, गोलचा को अपनी अगली तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
तैनाती
कौन हैं IPS अनुराग कुमार?
मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अनुराग पुलिस प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे।
अनुराग 1994 बैच के AGMUT कैडर के अधिकारी हैं, जो तैनाती से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में विशेष निदेशक थे।
अनुराग को राष्ट्रीय राजधानी में पुलिसिंग का व्यापक अनुभव है। वे दिल्ली के कई जिलों में पुलिस उपायुक्त (DCP) रहे हैं, फिर IB चले गए।
केंद्रीय कैबिनेट ने कल उन्हें IB से AGMUT में वापस भेजा था।
तैनाती
पिछले साल मुख्यमंंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद गोलचा बने थे आयुक्त
पिछले साल 21 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके घर पर सार्वजनिक सभा के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था, जिससे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे।
इसके एक दिन बाद पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह को हटाकर गोलचा को लाया गया। सिंह होम गार्ड के महानिदेशक थे, जिनको पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
आयुक्त बनने से पहले AGMUT कैडर के 1992 बैच के अधिकारी गोलचा तिहाड़ जेल के महानिदेशक थे।