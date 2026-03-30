दिल्ली से लश्कर का आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार, बांग्लादेश से चला रहा था आतंकी गतिविधियां

अधिकारियों ने बताया कि शब्बीर उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है, जिसका हाल ही में दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भंडाफोड़ किया गया था। आरोप है कि इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई स्थानों पर भारत विरोधी पोस्टर लगाए थे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शब्बीर के राजधानी के आसपास होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर जाल बिछाकर शब्बीर को गिरफ्तार किया गया।

जेल

11 साल जेल में रह चुका है शब्बीर

शब्बीर को 2007 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो 2018 तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा था। जेल से बाहर आने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। शब्बीर को राजा कश्मीरी भी कहा जाता है और वो जम्मू-कश्मीर के गांदरबल का रहने वाला है।