जंतर-मंतर पर पत्थरों से मिले फिंगर प्रिंट्स का मिलान करेगी दिल्ली पुलिस
पेपर लीक के बाद जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के मामले में दिल्ली पुलिस ने नया तकनीकी तरीका अपनाया है। अब पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पत्थरों पर मिले फिंगरप्रिंट्स का आधार रिकॉर्ड्स से मिलान करेगी। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों का मानना है कि इन प्रदर्शनों में कुछ बाहरी लोग और अपराधी भी शामिल हुए थे।
महाराष्ट्र मंत्री पाटिल ने सबूत पेश करने को कहा
महाराष्ट्र के मंत्री पाटिल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पुलिस कार्रवाई से जुड़े दावों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी बातों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
पाटिल ने यह भी जोड़ा कि जिन लोगों की पहचान असामाजिक तत्वों के तौर पर होगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रदर्शनकारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है।