संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मेट्रो स्टेशन बंद

लेखन गजेंद्र 11:44 am Jul 20, 202611:44 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवा लोगों की भीड़ ने संसद तक मार्च शुरू कर दिया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की खबर आई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ने की कोशिश की है। हल्की बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों का जोश काफी तेज दिखाई दे रहा है। प्रदर्शकारी तिरंगा झंडा लिए हुए और वंदे मातरम गाते हुए मार्च निकाल रहे हैं।