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संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मेट्रो स्टेशन बंद
संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

संसद की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई मेट्रो स्टेशन बंद

लेखन गजेंद्र
Jul 20, 2026
11:44 am
क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवा लोगों की भीड़ ने संसद तक मार्च शुरू कर दिया है। इस बीच, दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प और धक्का-मुक्की की खबर आई है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ने की कोशिश की है। हल्की बारिश के बीच प्रदर्शनकारियों का जोश काफी तेज दिखाई दे रहा है। प्रदर्शकारी तिरंगा झंडा लिए हुए और वंदे मातरम गाते हुए मार्च निकाल रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

प्रदर्शन

कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए

जंतर-मंतर पर हजारों युवाओं की भीड़ आते देख दिल्ली मेट्रो रेल प्राधिकरण ने कई स्टेशन गेट बंद कर दिए हैं। अभी जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं।

इन स्टेशनों से जंतर-मंतर के लिए युवाओं की भीड़ कूच कर रही है।

इस बीच, जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के 3 पदाधिकारियों को पानी पिलाकर अभिनेत्री शबाना आज़मी, सांसद मनोज झा और अभिनेता प्रकाश राज ने भूख हड़ताल तुड़वाई।

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इनकार

पुलिस ने हिंसा से इनकार किया

प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की खबरों के बीच दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की हिंसा से इनकार किया है।

उसने एक्स पर लिखा, 'मीडिया के कुछ हिस्सों में जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा या लोगों को हिरासत में लेने की छिटपुट घटनाओं का ज़िक्र है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध-प्रदर्शन पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है।अनुरोध है कि अफवाह या गलतफहमी पर ध्यान न दें और शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।'

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इंटरनेट

दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद

प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के बीच खबर आई है कि जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और जंतर-मंतर के विरोध-प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए यह दावा किया है।

आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक IIT स्कॉलर डॉ एसपी ने भी मोबाइल स्क्रीनशॉट साझा कर बताया कि सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है।

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