छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में अदालत को न घसीटें

छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट बोला- इस मामले में अदालत को न घसीटें

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Jul 21, 202601:14 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर कूच करने वाले युवा प्रदर्शकारियों पर सोमवार को हुई पुलिस बर्बरता का मामला अदालत तक पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अदालत को न घसीटें।