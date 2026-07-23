क्या दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस को NSA लगाने का अधिकार मिला? जानिए सच्चाई

पुलिस ने बताया कि जिस अधिसूचना की बात हो रही है वह NSA के तहत एक नियमित तिमाही एक्सटेंशन है, जिसे अधिकृत मानक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत हर तिमाही नवीनीकृत किया जाता है।

पुलिस ने बताया कि मौजूदा नवीनीकरण आदेश 7 जुलाई, 2026 को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर, 2026 के लिए जारी है, जो CJP विरोध-प्रदर्शन शुरू होने से बहुत पहले था।

पुलिस ने बताया कि नवीनीकण एक प्रक्रिया है, जिसे मौजूदा विरोध-प्रदर्शन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।