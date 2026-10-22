CJP के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को अपराध शाखा ने पूछताछ को बुलाया

दास और रांका पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में घुसने का आरोप है, जिसे केंद्र सरकार ने विरोध-प्रदर्शन की जगह से हटा दिया है।

दोनों को दिल्ली की एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने पहले 5 दिन और बाद में 2 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था।

हालांकि, बुधवार को मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके, जंतर-मंतर पर विरोध न करने और शांति बनाए रखने का लिखित वादा करने के बाद रिहा किया।