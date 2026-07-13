दिल्ली: स्कूटी पर जाते समय हुई बहस, पुलिस कांस्टेबल ने सड़क पर पत्नी को गोली मारी

घटना के बाद मौके से गुजर रहे एक डिलिवरी बॉय ने सड़क किनारे महिला को घायल अवस्था में देखा। उसने स्थानीय लोगों की मदद से उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने बताया कि प्रियंका एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसका सोमवार को जन्मदिन था और उसी दिन उसकी मौत हो गई।

पुलिस आरोपी मनीष को पकड़ने के लिए छापमारी अभियान चला रही है। दोनों के बीच काफी समय से विवाद था।