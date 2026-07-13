दिल्ली: स्कूटी पर जाते समय हुई बहस, पुलिस कांस्टेबल ने सड़क पर पत्नी को गोली मारी
क्या है खबर?
दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल बीच सड़क पर अपनी पत्नी को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। घटना के समय दोनों एक स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी उनकी किसी बात पर बहस हो गई थी। पत्नी को गोली मारकर आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। उसे स्थानीय लोगों और एक डिलीवरी बॉय की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
गोलीबारी
क्या है मामला?
दिल्ली पुलिस के वाहन चोरी रोधी दस्ते (AATS) में तैनात मनीष भाटी विनोद नगर इलाके में अपनी पत्नी प्रियंका (26) के साथ रहते थे।
सोमवार तड़के साढ़े 3 बजे दोनों एक स्कूटी पर कहीं जा रहे थे, तभी कल्याणपुरी इलाके में दोनों की बहस होने लगी।
मनीष ने स्कूटी रोक दी और दोनों सड़क पर ही झगड़ने लगे। इसके बाद तांव में आकर मनीष ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से प्रियंका पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया।
जांच
प्रियंका का आज जन्मदिन था
घटना के बाद मौके से गुजर रहे एक डिलिवरी बॉय ने सड़क किनारे महिला को घायल अवस्था में देखा। उसने स्थानीय लोगों की मदद से उसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने बताया कि प्रियंका एक स्कूल में शिक्षिका थी। उसका सोमवार को जन्मदिन था और उसी दिन उसकी मौत हो गई।
पुलिस आरोपी मनीष को पकड़ने के लिए छापमारी अभियान चला रही है। दोनों के बीच काफी समय से विवाद था।
ट्विटर पोस्ट
मृतक महिला का फोटो
जन्मदिन पर पति ने दिया मौत का 'तोहफा', दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर पत्नी की हत्या का आरोप @NBTDilli pic.twitter.com/nusMA4lbVl— Ashwani Sharma (@ashwanituntun) July 13, 2026