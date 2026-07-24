CJP के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम, रद्द की सभी कर्मचारियों की छुट्टी

निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अधिकारी छात्र प्रदर्शनों पर लगातार नजर रख रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

इस आदेश का उद्देश्य आपात स्थिति में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।