दिल्ली में पाकिस्तानी ISI के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी ISI के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 12:38 pm Jul 02, 202612:38 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में पाकिस्तान की नाकाप हरकत को बेनकाब किया गया है। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पंजाब के तरनतारन निवासी शुबदीप सिंह उर्फ विशाल (23), गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि (22), अमृतसर निवासी साजन सिंह उर्फ हनी (28) और फतेहगढ़ साहिब निवासी गगनप्रीत (24) के रूप में हुई है। इनमें 3 को पंजाब और एक को दिल्ली से पकड़ा गया है।