दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी ISI के 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली में पाकिस्तान की नाकाप हरकत को बेनकाब किया गया है। दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने पाकिस्तानी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पंजाब के तरनतारन निवासी शुबदीप सिंह उर्फ विशाल (23), गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि (22), अमृतसर निवासी साजन सिंह उर्फ हनी (28) और फतेहगढ़ साहिब निवासी गगनप्रीत (24) के रूप में हुई है। इनमें 3 को पंजाब और एक को दिल्ली से पकड़ा गया है।
जांच
आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद
सभी आरोपियों पर पाकिस्तान में बैठे ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के साथ संपर्क रखने और उसके निर्देश पर काम करने का आरोप है। इनके पास से 2 विदेशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी पकड़े जाने से बचने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे।
जांच
दिल्ली में रेकी कर रहे थे आरोपी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को विदेशी नंबर पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि पंजाब के आरोपियों को दिल्ली में धार्मिक स्थलों और पुलिस से जुड़े कार्यालयों में रेकी का काम सौंपा गया था और शहर में गोलीबारी को भी अंजाम देना था। शुबदीप और साजन पहले भी नार्को एक्ट में गिरफ्तार हो चुके हैं। उसकी निशानदेही पर गुरजंत सिंह और साजन सिंह को गिरफ्तार किया गया है।