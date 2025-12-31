दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट, रेस्टोरेंट को पास जारी; वाहन प्रतिबंधित

दिल्ली में बुधवार को नए साल की पूर्व संध्या से लेकर अगले दिन गुरुवार को नए साल की रात्रि तक जश्न के माहौल को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने कनॉट प्लेस और उसके आसपास के क्षेत्र में विशेष वाहन व्यवस्था लागू की है, जो बुधवार शाम 7 बजे से लागू होगी। अतिरिक्त DCP (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन रेस्टोरेंट में पार्टी होगी वहां विशेष पास जारी किए गए हैं।

प्रतिबंध इन क्षेत्रों में जाने की पाबंदी कनॉट प्लेस की ओर मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर (उत्तरी छोर) मिंटो रोड-डीडीयू मार्ग चौराहा, चेल्म्सफोर्ड रोड (मुंजे चौक), आरके आश्रम मार्ग, गोले मार्केट, जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जय सिंह रोड और विंडसर प्लेस से आगे वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य एवं बाहरी सर्कल में केवल वैध प्रवेश पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

पार्किंग यहां होगी वाहनों की पार्किंग कनॉट प्लेस क्षेत्र में पार्किंग के लिए काली बाड़ी मार्ग, पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग, रकाबगंज रोड, कोपरनिकस मार्ग, डीडीयू मार्ग, आरके आश्रम मार्ग, बाबर रोड, तानसेन मार्ग, विंडसर प्लेस और जंतर मंतर रोड स्थान तय है। अनधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए कनॉट प्लेस-चेल्म्सफोर्ड रोड पर प्रवेश वर्जित रहेगा। यात्री अजमेरी गेट द्वितीय प्रवेश द्वार से जा सकेंगे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रभावित नहीं है। इंडिया गेट पर भी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

कार्रवाई स्टंटबाज और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, वाहन पर स्टंट करने, तेज गति से वाहन चलाने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रहेगी। शहर में पार्टी स्थलों, बाजारों, चौराहों, मुख्य सड़कों और दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के गश्ती वाहन भी इलाके में नजर रखेंगे। भीड़भाड़ वाली जगह पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है।

भीड़ इन इलाकों में हो सकती है भीड़ दिल्ली के कनॉट प्लेस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, डिफेंस कॉलोनी क्लब, INA मार्केट, साउथ एक्सटेंशन मार्केट, लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास विलेज, कुतुब मीनार, छतरपुर, वेगास मॉल द्वारका, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पंजाबी बाग, तिलक नगर मार्केट, पीतमपुरा, मॉडल टाउन, हडसन लेन, मुखर्जी नगर, करोल बाग, शाहदरा में क्रॉस रिवर मॉल आदि इलाकों में लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। इन इलाकों में पुुलिस की विशेष नजर रहेगी।