रक्षाबंधन को लेकर दिल्ली-NCR में भयानक जाम

रक्षाबंधन को लेकर दिल्ली-NCR में भयानक जाम, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 8 घंटे तक रेंगते रहे वाहन

लेखन गजेंद्र 01:55 pm Aug 28, 202601:55 pm

क्या है खबर?

रक्षाबंधन का त्योहार और ऊपर से 3 दिन की छुट्टी। ऐसे में दिल्ली-NCR के कामकाजी लोग अपना सामान पैक कर अपने-अपने घरों को निकल गए, लेकिन रास्ते में मिले भयानक ट्रैफिक ने उनके सफर का मजा खराब कर दिया। गुरुवार को शाम को दिल्ली-NCR से निकलने की होड़ में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरूग्राम में भीषण जाम लग गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना भयावह अनुभव साझा कर बताया कि वे 8 घंटे तक जाम में फंसे रहे।