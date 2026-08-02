दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के आवास पर चाकू से हमले का प्रयास किया गया है

दिल्ली: सांसद पप्पू यादव ने लगाया चाकू से हमले का आरोप, पुलिस ने हमलावर को दबोचा

लेखन भारत शर्मा 07:24 pm Aug 02, 202607:24 pm

क्या है खबर?

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर रविवार (2 अगस्त) को उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अज्ञात युवक ने उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। चश्मदीदों और समर्थकों के अनुसार, जब सांसद मीडिया से मुखातिब थे, तभी एक शख्स अचानक पीछे से आया और उसने चाकू निकाल लिया। हालांकि, इस दौरान समर्थकों और पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया।