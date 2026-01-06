दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी आवास में लगी आग, पति-पत्नी और बेटी की जलकर मौत
क्या है खबर?
दिल्ली के उत्तर-पश्चिमी आदर्श नगर इलाके में मंगलवार तड़के दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी आवास में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पति-पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी की मौत हो गई। तीनों के शव जली हुई अवस्था में घर के अंदर मिले हैं। उनकी पहचान अजय कुमार (42), पत्नी नीलम (38) और बेटी जाह्नवी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तड़के ढाई बजे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) कर्मचारी आवास के F-ब्लॉक की 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस ने 5 दमकल वाहनों से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फ्लैट की तलाशी ली। कमरे से 3 जले शव बरामद हुए।
जांच
पुलिस ने शुरू की जांच
मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे के अलावा पुलिस अन्य कई कोण से जांच कर रही है। बता दें कि दिसंबर 2025 के शुरुआती हफ्ते में टिकरी कलां में एक दुकान में भीषण आग लगी थी, जिसमें 31 साल के विनीत और उसकी पत्नी रेनू की मौत हो गई थी। दोनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पति-पत्नी मिलकर दुकान चलाते थे। वे घटना के समय दुकान में फंस गए थे।