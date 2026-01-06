दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी आवास में लगी आग, पति-पत्नी और बेटी की जलकर मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तड़के ढाई बजे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के सामने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) कर्मचारी आवास के F-ब्लॉक की 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। पुलिस ने 5 दमकल वाहनों से करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फ्लैट की तलाशी ली। कमरे से 3 जले शव बरामद हुए।