दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन अगले आदेश तक बंद (फाइल तस्वीर)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशन बंद

लेखन गजेंद्र 09:57 am Oct 02, 202609:57 am

क्या है खबर?

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल प्राधिकरण (DMRC) ने शुक्रवार को एक्स पर बताया कि उसने अगले आदेश तक राजीव चौक समेत 11 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकासी को बंद कर दिया है। स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी की सेवा कब शुरू होगी, इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो ने नहीं दी है।