सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे नबील को थाने बुलाया गया था। नबील की मां और बहन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि नबील उन्हें प्रताड़ित कर रहा है।

जब थाने में पूछताछ चल रही थी, तभी नबील ने अचानक चाकू निकाला और वहां मौजूद 5 पुलिसवालों की गर्दन और चेहरे पर हमला कर दिया और भाग गया।

उसने मौके से भागने के लिए एक बाइक भी लूट ली। हालांकि, पुलिस उसके पीछे रवाना हो गई थी।