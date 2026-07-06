दिल्ली में नवविवाहिता आकृति की मौत के मामले में पति अरस्तु गिरफ्तार

प्रेम-विवाह के बाद कार और पैसे की मांग; 72 दिन बाद पत्नी की मौत, पति गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 06:01 pm Jul 06, 202606:01 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की लोधी कॉलोनी इलाके में शनिवार को 28 वर्षीय नवविवाहिता आकृति सुतार की तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति अरस्तु सिक्का (32) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला के परिजनों ने घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया है और उसके पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आकृति की मां ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।