दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक घर में लगी आग

दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक घर में लगी आग, मां और 2 बेटियों की मौत

लेखन गजेंद्र 01:31 pm Jul 21, 202601:31 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की लोधी कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक घर में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। अग्निशमन विभागके अधिकारियों ने बताया कि बीके दत्त आवासीय क्षेत्र में सुबह साढ़े 10 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग घर की तीसरी मंजिल पर लगी थी। मृतकों में 3 महिलाएं हैं, जिसमें एक मां और 2 बेटियां शामिल हैं।