कालकाजी में गैंगरेप के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज में कक्षाएं बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई
क्या है खबर?
दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन ने मंगलवार से अपनी नियमित कक्षाएं रद्द कर दी है। कॉलेज ने बुधवार से अपनी सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड पर स्थानांतरित कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि उसके छात्रों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि जिस जगह गैंगरेप हुआ है, वहां से कॉलेज लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है।
घटना
कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?
कॉलेज की प्रिंसिपल कनिका के आहूजा ने कहा, "जब हमें इस बुरी घटना के बारे में पता चला, तो हमने क्लास रद्द कर दीं। हमारे स्टूडेंट्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी भलाई हमारे लिए सबसे जरूरी है।"
उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने संकाय सलाहकारों और कॉलेज काउंसलर से निवेदन किया है कि वे छात्राओं को किसी भी तरह की मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहें।
कॉलेज ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है।
घटना
क्या है घटना?
किशोरी सोमवार शाम को करीब साढ़े 7 बजे अपने पुरुष मित्र के साथ कालकाजी मंदिर से आस्था कुंज पार्क गई थी, जहां आरोपी 3 युवक पहले से मौजूद थे।
उन्होंने लड़का-लड़की को साथ देखा तो उनसे पूछताछ की और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए धमकाया।
आरोप है कि तीनों ने मिलकर बंदूक और चाकू की नोंक पर लड़की का गैंगरेप किया और भाग गए।
पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक को गोली मारकर पकड़ा गया।