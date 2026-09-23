कालकाजी में गैंगरेप के बाद लेडी श्रीराम कॉलेज में कक्षाएं बंद, अब ऑनलाइन होगी पढ़ाई

किशोरी सोमवार शाम को करीब साढ़े 7 बजे अपने पुरुष मित्र के साथ कालकाजी मंदिर से आस्था कुंज पार्क गई थी, जहां आरोपी 3 युवक पहले से मौजूद थे।

उन्होंने लड़का-लड़की को साथ देखा तो उनसे पूछताछ की और खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए धमकाया।

आरोप है कि तीनों ने मिलकर बंदूक और चाकू की नोंक पर लड़की का गैंगरेप किया और भाग गए।

पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक को गोली मारकर पकड़ा गया।