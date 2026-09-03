जंतर-मंतर पर दलित छात्रा के पिता को पीटने वाले युवक ने कबूला, कपिल मिश्रा ने बचाया

युवक ने आगे कहा, "ये लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा का फोन आ गया था, जिससे हमें छोड़ दिया गया। कपिल मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं, चिराग पासवान मेरे बड़े भाई हैं।"

युवक ने पॉडकास्ट की एंकर से कहा, "सारे लोग, जितनों को आप जान रही हैं, आप मोदीजी (नरेंद्र मोदी) को जान रही हैं, वो भी अपने बड़े भाई हैं। सबका सपोर्ट है।"

युवक ने पॉडकास्ट में मुस्लिम धर्म के विरोध में भी कई विवादास्पद बातें कही हैं।