जंतर-मंतर पर दलित छात्रा के पिता को पीटने वाले युवक ने कबूला, कपिल मिश्रा ने बचाया
क्या है खबर?
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्रा के पिता को पीटने वाले युवक ने एक पॉडकास्ट में अपने राजनीतिक नेताओं के संरक्षण को कबूल किया है। हिंदुवादी संगठन से जुड़े स्वतंत्र भारद्वाज ने पॉडकास्ट में बताया कि उसके ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वह जेल भी नहीं गया। उसने बताया कि पुलिस के पास दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का फोन आ गया था।
बयान
युवक ने क्या कहा?
भारद्वाज ने पॉडकास्ट में कहा, "नीशु के बाप का सिर फाड़ा। इसमें 307 धारा लगी थी। उसके सिर पर 60 टांके लगे थे। बंदा मरने की स्थिति में एंबुलेंस में जा रहा था। उसकी बेटी थाने के बाहर कह रही थी कि इंसाफ नहीं मिला तो वह जहर खाकर मर जाएगी। सबको पता होनी चाहिए कि हम तो जेल भी नहीं गए। हम रात भर घूम रहे थे। मेरे ऊपर बालाजी-हनुमानजी की कृपा है। कपिल मिश्रा अपने बड़े भाई हैं।"
बयान
मोदी भी मेरे बड़े भाई- भारद्वाज
युवक ने आगे कहा, "ये लोग कहते हैं कि कपिल मिश्रा का फोन आ गया था, जिससे हमें छोड़ दिया गया। कपिल मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं, चिराग पासवान मेरे बड़े भाई हैं।"
युवक ने पॉडकास्ट की एंकर से कहा, "सारे लोग, जितनों को आप जान रही हैं, आप मोदीजी (नरेंद्र मोदी) को जान रही हैं, वो भी अपने बड़े भाई हैं। सबका सपोर्ट है।"
युवक ने पॉडकास्ट में मुस्लिम धर्म के विरोध में भी कई विवादास्पद बातें कही हैं।
ट्विटर पोस्ट
युवक के बयान का वीडियो
“नीशू के बाप का हम सर फाड़े…आपको पता है इसमें कौन सा धारा लगता है? हाफ मर्डर…307…”— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) September 3, 2026
स्वतंत्र भारद्वाज शान से बता रहा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला किया.
कपिल मिश्रा के एक फोन के बाद उसे राहत मिल गई
आगे बताता है कि कपिल मिश्रा, चिराग पासवान ही नहीं… pic.twitter.com/MYh8AufkhU
चर्चा
मोदी के तेरहवीं के समोसे बेंच रही थीं नीशु
नीशु अपने वीडियो से लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लेती हैं, जिसके कारण उनको रेप और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं।
दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान नीशु अपने पिता के साथ पहुंची थीं। उनका एक वीडियो काफी वायरल था, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेरहवीं बताकर सबको समोसे बांट रही थीं।
तभी उन पर हमला हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद उनको मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया था।